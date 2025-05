Mo: Maraio (Psi), ‘saremo in piazza per Gaza, serve fronte ampio’

agenzia

Roma, 27 mag. “La tragedia che si consuma ogni giorno a Gaza richiede un intervento della comunità internazionale che non è possibile più attendere. Non possiamo restare in silenzio di fronte a una tragedia umanitaria che colpisce civili innocenti, soprattutto bambini. È a loro che abbiam pensato con la campagna ‘stop bombs on Children’, perché cresca ovunque la richiesta al leader israeliano Netanyahu l’immediato stop ai bombardamenti. I socialisti saranno protagonisti, insieme alle opposizioni, in piazza per Gaza. Serve un fronte, il più ampio possibile, per porre fine a questo disastro umanitario”. Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio.

