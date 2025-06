Mo: Maraio, ‘stop alle armi e riconoscimento dello Stato di Palestina’

agenzia

Roma, 26 giu. “La comunità socialista spinge per uno stop alle armi in Palestina e per favorire una soluzione diplomatica. E’netta la condanna di Netanyahu e forte la richiesta per il riconoscimento dello Stato di Palestina, come è forte la richiesta di liberazione degli ostaggi israeliani”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, a margine dell’incontro dei leader del Partito socialista europeo a Bruxelles.

“La famiglia socialista è vicina al popolo di Gaza che sta subendo un massacro che è contro ogni regola del diritto internazionale, estraneo alla umanità. Dovrà essere -aggiunge Maraio- questa la posizione dell’Unione Europea, dovrebbe essere questa la posizione del Governo italiano che, rispetto al massacro dei civili ed alla tragedia di tanti bambini, continua ad essere muto. Colpevolmente muto”.