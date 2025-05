Mo: Maran, ‘importante appello per Gaza di S&D, Verdi, The Left, Renew e Ppe’

agenzia

Roma, 12 mag. “Gaza è allo stremo, la popolazione civile sta vivendo una crisi umanitaria quasi senza precedenti. Ormai da mesi il Governo israeliano ha bloccato ogni aiuto: mancano luce, acqua potabile, cibo e medicinali. Una situazione che il mondo non può continuare a ignorare. È importante che 5 forze politiche diverse del Parlamento Europeo abbiano firmato un appello in tal senso”. Lo scrive sui social l’eurodeputato Pd, Pier Francesco Maran, a proposito dell’appello Congiunto dei gruppi europei dei Socialisti, Verdi, The Left, Renew e Popolari.