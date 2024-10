Mo: Matone (Lega), ‘da Roma immagini di odio scellerato’

agenzia

Roma, 5 set “Le immagini che arrivano dalla manifestazione di Roma sono terribili, con slogan e cori inaccettabili e un clima di odio scellerato. Nulla a che vedere con quello che invece sarebbe potuto essere: e cioè un momento per commemorare chi ha perso la vita nell’aggressione terrorista contro Israele del 7 ottobre. Li ricorderemo domani, a Pontida, in un appuntamento pacifico e democratico in cui ribadiremo anche il nostro pieno sostegno al popolo di Israele”. Lo dice la deputata della Lega Simonetta Matone.

