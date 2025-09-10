Sfoglia il giornale

Mo: Mattarella, ‘inaccettabile violazione sovranità Qatar’

Di Redazione |

Lubiana, 10 set. “Preoccupazione induce quanto avvenuto in Qatar. Come ha detto la presidente del Consiglio italiana” esprimendo “la solidarietà nei confronti del Qatar, è inaccettabile che si violi così la sovranità di un altro Paese”. Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell’incontro con l’omologa slovena Natasa Pirc Musar.

