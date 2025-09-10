Mo: Mbs, ‘necessaria azione internazionale contro aggressione israeliana’

agenzia

Riad, 10 set. La comunità internazionale deve agire per contrastare “l’aggressione israeliana” dopo l’attacco a Doha. Lo ha detto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, parlando al Consiglio della Shura saudita, dove ha sottolineato che il suo Paese “respinge” l’attacco israeliano contro i funzionari di Hamas in Qatar e condanna la guerra di Israele contro Gaza. “Gaza è territorio palestinese e i diritti del suo popolo sono inalienabili e non possono essere violati da alcuna aggressione”, ha aggiunto.

