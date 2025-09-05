Mo: media, ’13 palestinesi feriti in attacco coloni a Hebron’

agenzia

Ramallah, 5 set. (Adnkronos/Afp) – Tredici palestinesi sono rimasti feriti in un attacco di coloni avvenuto nella notte sulle colline a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale. Lo riferiscono i media palestinesi, secondo cui diversi coloni sono entrati nel villaggio di Khallet al-Daba e hanno aggredito i residenti, alcuni dei quali con spray al peperoncino. Fra i tredici residenti rimasti feriti, vi sarebbe anche un neonato.

