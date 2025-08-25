Mo: media, ’14 morti, tra cui 3 giornalisti, in raid Idf ospedale Nasser di Gaza’

agenzia

Gaza, 25 ago. Quattordici persone sono morte nell’attacco israeliano all’ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Tra queste, secondo al Jazeera, vi sono anche tre giornalisti.

Il ministero della Salute di Gaza ha riferito che nel raid all’ospedale è stato ucciso il cameraman Hussam Masri, impiegato dell’agenzia di stampa Reuters. Nell’attacco è morto anche il cameraman Mohammed Salama, che lavorava per al Jazeera.

