Mo: media, ’21 palestinesi uccisi da stamattina dall’Idf’

Gaza, 8 ago. Ventuno palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano da stamattina. Lo hanno riferito fonti ospedaliere di Gaza ad al Jazeera. Quattro palestinesi, tra cui due minorenni, sono morti per fame nell’ultimo giorno, ha riferito il ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas. Secondo i funzionari sanitari dell’enclave, finora 201 persone sono morte a causa della malnutrizione, tra cui 98 minorenni.

