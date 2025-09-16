agenzia
Mo: media, ‘a giugno il Mossad schierò oltre 100 agenti stranieri in Iran’
Tel Aviv, 16 set. All’inizio della guerra di giugno, il Mossad ha schierato circa 100 agenti stranieri in Iran, con il compito di distruggere molti dei lanciamissili e dei sistemi di difesa aerea iraniani. Lo riportato Channel 13, aggiungendo che gli agenti erano altamente addestrati e avevano posizionato e utilizzato sistemi missilistici pesanti centinaia di chilogrammi, introdotti di nascosto in Iran e utilizzati per colpire i lanciatori di missili balistici e i sistemi missilistici antiaerei dell’Iran.
Secondo il canale israeliano, si è trattato dell’operazione più grande mai condotta dal Mossad e che è stata incredibilmente complessa, data la necessità di addestrare gli agenti, che non erano israeliani, all’uso dei sofisticati sistemi missilistici.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA