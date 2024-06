Mo: media, ‘amministrazione Biden ritarda vendita F-15 a Israele’

agenzia

Washington, 19 giu. L’amministrazione Biden non ha portato avanti la vendita a Israele di una flotta di caccia F-15, anche dopo che i leader del Congresso hanno dato il via libera ad un importante accordo sulle armi il mese scorso. Lo ha riferito il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi. La vendita di 50 aerei da guerra per 18 miliardi di dollari è uno dei più grandi accordi di armi con Israele negli ultimi anni.

