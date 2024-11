Mo: media, ‘amministrazione Trump emetterà sanzioni contro Cpi’

agenzia

Washngton, 22 nov. La prossima amministrazione Trump starebbe valutando l’introduzione di sanzioni contro la Corte penale internazionale per la sua decisione di emettere mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo rende noto Kan News, citando fonti di Washington, secondo cui il provvedimento riguarderebbe in particolare il procuratore capo della Cpi, Karim Khan, e i giudici che hanno emesso i mandati.