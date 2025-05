Mo: media, ‘attacchi coloni israeliani vicino Nablus, danneggiate case e automobili’

agenzia

Ramallah, 27 mag. Decine di coloni israeliani hanno attaccato nelle ultime ore il villaggio di Qaryut, vicino a Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. Lo riportano i media palestinesi, aggiungendo che i coloni hanno incendiato diversi veicoli e lanciato pietre, danneggiando case e automobili. Un residente palestinese ha raccontato al Times of Israel che circa 60 coloni sono entrati nel villaggio durante l’attacco e diversi palestinesi hanno riportato ferite lievi a causa del lancio di pietre, ma non hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale. Riprese mostrano le forze dell’Idf presenti sulla scena, apparentemente giunte dopo gli attacchi.

