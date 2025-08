Mo: media, ‘aumento tasso suicidi tra soldati è legato alla guerra’

agenzia

Tel Aviv, 3 ago. Un’indagine interna dell’Idf dimostra che l’aumento del tasso di suicidi tra soldati e riservisti è collegato alla guerra multifronte in corso in Israele. Lo ha riferito l’emittente pubblica israeliana Kan, secondo cui, la maggior parte dei recenti suicidi tra i soldati derivano da esperienze traumatiche a cui sono stati esposti, dalla perdita di compagni e dall’incapacità di affrontare il trauma. La notizia, secondo cui la maggior parte dei recenti suicidi tra i soldati delle Idf sono stati collegati a circostanze legate al combattimento e al peso psicologico dei soggiorni prolungati nelle zone di guerra, è stata smentita dall’esercito.