Mo: media, Biden parlerà con Netanyahu, colloquio su eventuale rappresaglia contro Iran

agenzia

Washington, 9 ott. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrà un colloquio telefonico oggi con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su eventuali piani per colpire l’Iran. Lo rivela Axios, citando tre funzionari statunitensi.

“Vogliamo usare la telefonata per cercare di definire i limiti della ritorsione israeliana”, ha detto un funzionario, spiegando che Washington vuole assicurarsi che Israele attacchi obiettivi in ​​Iran che siano significativi senza essere sproporzionati. I due leader non si parlano da quasi 50 giorni.

