Mo: media, ‘centinaia israeliani in marcia verso Gaza per portare aiuti’

Gaza, 6 giu. Centinaia di israeliani stanno marciando e portando cibo nei pressi del confine tra Israele e Gaza, nell’ambito di una protesta organizzata dal movimento popolare Standing Together, che chiede di porre fine alla crisi umanitaria a Gaza. Lo scrive Haaretz.

“Il blocco e la fame non proteggono nessuno. La guerra non ci rende sicuri e non fa ritornare gli ostaggi”, affermano i manifestanti.

