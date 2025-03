Mo: media, ‘Egitto trasferirebbe temporaneamente 500mila gazawi nel Sinai’

agenzia

Il Cairo, 21 mar. Il quotidiano libanese Al-Akhbar riferisce che il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha informato gli altri leader arabi di essere disposto a trasferire temporaneamente mezzo milione di residenti da Gaza in una città designata nel Sinai settentrionale, nell’ambito della ricostruzione della Striscia di Gaza.

Questo passo richiederebbe l’apertura dei valichi di frontiera tra il Sinai e Gaza per coloro che desiderano andarsene. Secondo il rapporto citato dal Times of Israel, queste dichiarazioni sono state rilasciate durante gli incontri tenuti dai leader arabi nelle ultime settimane in Arabia Saudita e Qatar.

