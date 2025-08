agenzia

Ramallah, 4 ago. Le forze israeliane hanno ucciso due palestinesi in un raid nei pressi del quartiere di Qabatiya, a sud di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce Al Jazeera, secondo le cui fonti i corpi sono stati portati via dall’Idf.

