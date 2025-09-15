agenzia
Mo: media, ‘Hamas ha trasferito ostaggi ‘in superficie’ per impedire operazioni Idf’
Tel Aviv, 15 set. In vista dell’operazione israeliana per conquistare Gaza City, Hamas ha trasferito gli ostaggi dai tunnel in superficie, in case e tende, per impedire all’esercito di operare in determinate aree. Lo hanno riferito fonti palestinesi a Gaza all’emittente pubblica Kan. Ieri, la madre dell’ostaggio Guy Gilboa-Dalal aveva dichiarato di essere stata informata che suo figlio è trattenuto ‘in superficie’ a Gaza City, dopo che la settimana scorsa il gruppo terroristico aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva sul sedile posteriore di un’auto.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA