Riad, 14 apr. Hamas è disposto a rilasciare un maggior numero di ostaggi in base a una nuova proposta di tregua. Lo riporta il canale saudita Al-Arabiya, citando fonti anonime, secondo cui la stesura del nuovo accordo è nelle sue fasi finali e il gruppo islamista ha dato parere favorevole per un accordo per aumentare il numero di ostaggi da liberare.

