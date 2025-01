Mo: media, ‘Idf autorizza piani per ritirare le truppe da vaste aree di Gaza’**

agenzia

Tel Aviv, 11 gen. Secondo quanto appreso da Haaretz, l’esercito israeliano ha autorizzato un piano per ritirare rapidamente le truppe da vaste aree della Striscia di Gaza, mentre sono in corso colloqui per la liberazione degli ostaggi. Secondo il giornale israeliano, l’esercito ha studiato diversi modi per ritirare le truppe da Gaza, anche attraverso il corridoio di Netzarim.

