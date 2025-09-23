agenzia
Mo: media, ‘Idf ha avviato operazioni di scavo in area ospedale giordano di Gaza City’
Gaza, 23 set. Le truppe dell’Idf hanno fatto irruzione nell’ex sito dell’ospedale da campo giordano nel quartiere Tel al-Hawa di Gaza City e hanno avviato “operazioni di scavo” nella zona. Lo riferiscono i media palestinesi. Ieri, l’esercito giordano aveva annunciato di aver trasferito il suo ospedale da campo da Tel al-Hawa a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, mentre le Idf si addentravano ulteriormente nella città di Gaza nel corso della loro offensiva contro Hamas.
