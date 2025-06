Mo: media, ‘Israele deterrà attivisti Madleen in celle separate’

agenzia

Tel Aviv, 9 set. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha ordinato alle autorità carcerarie di preparare celle separate per gli attivisti della nave Madleen nella prigione di Givon, a Ramla, dove saranno trattenuti prima di essere espulsi. Lo scrive Israel Hayom. Una volta arrivati ​​ad Ashdod, gli attivisti saranno scortati in prigione a bordo di veicoli con i vetri oscurati per ridurre al minimo l’attenzione del pubblico, riportano i media israeliani.