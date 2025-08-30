Mo: media, ‘Israele non cambierà idea, decisione di entrare a Gaza già presa’

agenzia

Tel Aviv, 30 ago. Non è previsto che il gabinetto di sicurezza prenda una nuova decisione sull’occupazione della Striscia di Gaza nella riunione di domani. Lo scrive Haaretz, citando un alto funzionario israeliano, il quale, a proposito del capo di stato maggiore delle Idf, Eyal Zamiri, che starebbe cercando di ritardare l’invasione, ha aggiunto: “La decisione è già stata presa due settimane fa. Entreremo a Gaza. Il fatto che il capo di stato maggiore stia cercando di evitarlo, è colpa sua”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA