Mo: media, ‘Israele potrebbe colpire preventivamente l’Iran’

Tel Aviv, 5 ago. Israele prenderebbe in considerazione l’idea di lanciare un attacco preventivo per scoraggiare l’Iran se scoprisse prove inconfutabili che Teheran si sta preparando ad attaccare. Lo hanno riferito i media israeliani dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato i responsabili della sicurezza per una riunione ieri sera.

L’incontro, a cui hanno partecipato il ministro della Difesa Yoav Gallant, il Capo di Stato maggiore dell’Idf tenente generale Herzi Halevi, il capo del Mossad David Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar, si è tenuto nel contesto dei preparativi per gli attacchi previsti contro Israele da parte dell’Iran e del suo alleato libanese Hezbollah.