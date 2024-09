agenzia

Tel Aviv, 25 set. L’esercito israeliano si sta preparando per una possibile operazione di terra in Libano. Lo riferisce l’emittente pubblica israeliana Kan, aggiungendo che il ministro della Difesa Yoav Gallant ha incontrato i soldati che si stanno addestrando per uno scenario di invasione di terra.

