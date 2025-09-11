Mo: media, ‘leadership Hamas vuole completare negoziati per cessate il fuoco a Gaza’

agenzia

Riad, 11 set. Un consenso per completare i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza, “in un modo utile agli obiettivi palestinesi”, sarebbe ancora presente all’interno della leadership di Hamas, nonostante il tentato assassinio di alti funzionari del gruppo islamista in Qatar. Lo scrive il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, aggiungendo che le richieste di Hamas prevedono “la fine completa della guerra e la garanzia del ritiro delle forze israeliane dalla Striscia”. Secondo il giornale, nei prossimi giorni i contatti con i mediatori saranno ripristinati, non appena la situazione della sicurezza si sarà stabilizzata per consentire la ripresa dei negoziati.

