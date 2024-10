agenzia

Tel Aviv, 29 ott. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una “consultazione sulla sicurezza” alle 20 sui combattimenti in Libano. Lo ha riferito un funzionario israeliano al Times of Israel. Secondo quanto riportato dai media ebraici, l’incontro si concentrerà sui colloqui relativi a una soluzione diplomatica alla guerra in Libano.

