Mo: media, numerose azioni militari Idf in Cisgiordania

Ramallah, 8 ago. Nelle ultime ore, soldati e veicoli blindati israeliani hanno lanciato numerose azioni militari in Cisgiordania, anche nel villaggio di Tayasir, a est di Tubas. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti locali secondo cui le forze israeliane hanno preso d’assalto il villaggio con diversi veicoli, hanno schierato truppe di fanteria e hanno fatto irruzione in un negozio al centro dell’insediamento. Non sono stati segnalati feriti o arresti.