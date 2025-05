Mo: media, ‘rilascio Alexander oggi o domani, prima necessaria garanzia sicurezza’**

agenzia

Gaza, 12 mag. (Adnkronos/Afp) – L’ostaggio israelo-americano Edan Alexander, detenuto a Gaza dall’ottobre 2023, verrà “molto probabilmente” rilasciato oggi o domani. Lo ha detto all’Afp una fonte vicina ad Hamas, spiegando che l’operazione di rilascio richiede “la messa in sicurezza delle condizioni sul campo”.

Hamas – aggiunge la fonte – aveva chiesto agli inviati americani di garantire “la sospensione di tutte le operazioni militari israeliane per creare un corridoio sicuro” per il suo trasferimento alla Croce Rossa. Il gruppo militante palestinese – ha detto ancora – ha deciso di non tenere una cerimonia pubblica durante la liberazione.

