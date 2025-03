Mo: media, ‘Witkoff ha proposto tregua 50 giorni in cambio di 5 ostaggi vivi’

agenzia

Doha, 13 mar. In seguito alla visita in Qatar dell’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff, è sul tavolo una nuova bozza per una proposta aggiornata di cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi. Lo ha riferito al Jerusalem Post una fonte a conoscenza dei dettagli. Come parte dello schema proposto, Hamas rilascerebbe circa cinque ostaggi vivi e i corpi degli ostaggi morti. In cambio, Israele consentirebbe un cessate il fuoco di 50 giorni.