Mo: Meloni, ‘affrontato anche problema rifugiati siriani e sfollati Libano, Italia c’è’

Roma, 18 ott. “Ho incontrato Re Abdallah di Giordania, volevo portare la vicinanza e il rispetto dell’Italia a una nazione che è oggettivamente fondamentale per la stabilità del Medio Oriente, e che anche in questa difficile fase sta dimostrando la sua capacità di utilizzare pragmatismo, di essere moderata. Una nazione che è molto importante soprattmutto per il sostegno alle popolazioni civili”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut si sofferma sulla sua visita in Medio Oriente.

“Il re di Giordania e il suo governo stanno pensando a nuovi strumenti molto concreti, particolarmente per aiutare le popolazioni civili di Gaza alle quali ovviamente l’Italia ha garantito il suo piano supporto. Del resto abbiamo già lavorato insieme nell’iniziativa ‘Food For Gaza’ che ci ha permesso di consegnare quarantasette tonnellate di generi alimentari nella Striscia. Con il re di Giordania abbiamo ovviamente affrontato, oltre alla crisi in atto, anche la questione dei profughi siriani che sta impattando pesantemente sia in Giordania che in Libano. Ovviamente in Giordania ne sono registrati seicentomila ma ne sono stimati il doppio in una nazione di 10 mln di abitanti. In Libano parliamo di circa un milione e cinquecentomila rifugiati in una nazione di circa cinque milioni di abitanti e ovviamente questa questione deve essere affrontata dalla comunità internazionale”.