Mo: Meloni, ‘appoggiamo lavoro Paesi arabi, sono chiave di volta’**

agenzia

Roma, 7 mag. “In Medio Oriente continuiamo a lavorare per la fine permanente delle ostilità. Appoggiamo il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti. I Paesi arabi sono la chiave di volta per la soluzione del conflitto e per tracciare un quadro regionale di pace e sicurezza che deve includere la prospettiva dei due Stati”. Così la premier Giorgia Meloni al premier time al Senato.

