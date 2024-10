Mo: Meloni convoca riunione leader G7 per il pomeriggio

agenzia

Roma, 2 ott. La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha convocato per questo pomeriggio una riunione del G7 a livello dei leader per discutere delle tensioni in Medio Oriente. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio in apertura del Consiglio dei ministri. L’Italia, ha detto Meloni ai ministri, “continuerà a impegnarsi per una soluzione diplomatica, anche in qualità di presidente di turno del G7”. L’obiettivo “è la stabilizzazione del confine israelo-libanese attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701”, ha proseguito.

