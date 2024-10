Mo: Meloni lavora a viaggio in area, tra ipotesi Libano e Giordania**

agenzia

Roma, 14 ott. Un viaggio in Medio Oriente, a prova dell’impegno dell’Italia nella risoluzione di una crisi che allunga le sue ombre sull’intera area. Palazzo Chigi conferma che la premier Giorgia Meloni, come anticipato dal Messaggero, dovrebbe raggiungere la regione per due o tre tappe, dopo il Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Bocche cucite sulla mete, ma, riferiscono autorevoli fonti all’Adnkronos, le ipotesi allo studio sarebbero due: Giordania e Libano, anche se, vista la difficile situazione dell’area, il viaggio non è ancora ‘chiuso’, dunque non è detto che la presidente del Consiglio riesca a raggiungere entrambe le destinazioni.

