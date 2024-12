Mo: Meloni, ‘mai ritirato soldati Unifil, sapevamo sarebbero stati centrali’

agenzia

Roma, 17 dic. “Il raggiungimento di una tregua in Libano è un importante passo in avanti sul quale il governo italiano è stato costantemente impegnato. L’Italia, come ho avuto modo di confermare anche sabato scorso al primo ministro libanese Mikati, farà la sua parte per contribuire al monitoraggio del rispetto dell’accordo” volto a “garantire piena sovranità al Libano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre.