Mo: Meloni, preoccupa scelta Senato accademico di Torino**

Roma, 20 mar. “Considero preoccupante che il Senato accademico dell’Università di Torino scelga di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele. E lo faccia dopo un’occupazione da parte dei collettivi. Se le istituzioni si piegano a questi metodi rischiamo di avere molti problemi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in replica nell’Aula di Montecitorio.

