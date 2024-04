Mo: Meloni sente Re di Giordania, ‘evitare escalation’

agenzia

Roma, 15 apr. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il Re di Giordania Abdallah II sulla situazione regionale in Medio Oriente dopo l’attacco iraniano contro Israele. Meloni ha richiamato le conclusioni della riunione dei leader G7 che aveva presieduto nella giornata di domenica e i due leader si sono concentrati sull’esigenza di evitare un’ulteriore escalation nella regione. Ne dà notizia Palazzo Chigi.