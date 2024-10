Mo: Meloni, ‘serve un cessate il fuoco, morte Sinwar può aprire storia nuova’**

agenzia

Roma, 20 ott. “Non ho fatto mistero di essere molto preoccupata della situazione in Medio Oriente ed è per questo che chiunque possa fare qualcosa deve il massimo sforzo. Noi abbiamo solamente l’arma della diplomazia ed è per questo che sono venuta a parlare con il primo ministro libanese, il presidente del Parlamento libenaese, parlo spesso con Netanyahu e con tutto i leader della zona”. Così la premier Giorgia Meloni a In Mezz’ora in un intervista raccolta durante la missione in Libano di due giorni fa.