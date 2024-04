MO: Meloni, ‘temiamo crescente isolamento Israele, intervento a Rafah sarebbe disastroso’

agenzia

Roma, 20 mar. “È importante ricordare chi ha scatenato il conflitto” in Medio Oriente, “a penso anche ci siano alcune cose che vanno fatte. Sulle quali anche l’Italia cerca di avere una posizione chiara. Particolarmente per quello che sta accadendo a Gaza. Temiamo un crescente isolamento di Israele. Anche nell’interesse di Israele occorre ribadire con chiarezza la nostra contrarietà a un’operazione militare di terra a Rafah che potrebbe avere effetti catastrofici”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo in replica nell’Aula di Montecitorio.

