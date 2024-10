Mo: Metsola, ‘necessaria de-escalation, chi è antisemita è anti europeo’

agenzia

Roma, 24 ott. “La situazione nel Medio Oriente è orribile, è una catastrofe. L’Unione Europea ha bisogno di continuare a chiedere a un de-escalation, a denunciare il ruolo dell’Iran, a chiedere il rilascio degli ostaggi e anche di fare sì che giunga più aiuto umanitario. I nostri cuori devono essere abbastanza grandi per tutte le vittime”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a ‘Cinque minuti’, su Rai Uno, aggiungendo che “chi è antisemita, è antieuropeo. E per noi è molto importante imparare dalle lezioni del passato per essere pronti ad affrontare il presente e il futuro”.

