Mo: Mezzaluna rossa, ’27 palestinesi feriti a Nablus’

agenzia

Ramallah, 27 ago. Le forze israeliane sono operative nella città di Nablus, in Cisgiordania, da 10 ore, con un residente arrestato. Ventisette palestinesi sono rimasti feriti durante il raid, due da proiettili di gomma e 25 per inalazione di fumo. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa Palestinese.

Secondo la popolazione locale e le autorità di sicurezza, le forze dell’Idf sono entrate in città con decine di veicoli e hanno perquisito diverse abitazioni. L’esercito ha anche ordinato a molte famiglie residenti nella Casbah di lasciare le proprie abitazioni e di rientrare nel pomeriggio. Altre fonti affermano che le Idf hanno piazzato cecchini sui tetti di alcuni edifici del centro città e hanno fatto irruzione in diversi negozi.

