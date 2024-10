Mo: Mikati, ‘far pressione su Israele per cessate il fuoco’

agenzia

Beirut, 6 ott. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha chiesto di “fare pressione su Israele” per un cessate il fuoco, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi e droni contro Israele. Lo riporta il Times of Israel. Mikati afferma di aver sostenuto gli sforzi di Stati Uniti e Francia per una tregua, mentre la National News Agency ufficiale ha riferito di un attacco israeliano a sud di Beirut.

