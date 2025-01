Mo: Milani (Fdi), ‘accordo tregua Gaza fa sperare per liberazione ostaggi’

agenzia

Roma, 16 gen. “Dopo 15 mesi di guerra devastante che ha causato migliaia di morti civili, Israele e Hamas finalmente hanno raggiunto un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Una notizia che conforta e fa ben sperare su un esito positivo e definitivo delle trattative con la liberazione degli ostaggi come annunciato ieri dal presidente eletto degli Usa Donald Trump che ha impresso un cambio di passo nelle trattative”. Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.