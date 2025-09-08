Mo: ministero Salute, ’65 palestinesi uccisi a Gaza nell’ultimo giorno, 14 in attesa aiuti’

agenzia

Gaza, 8 set. Sessantacinque persone sono state uccise nell’ultimo giorno a Gaza negli attacchi dell’esercito israeliano, 14 delle quali mentre attendevano gli aiuti. Lo riferisce il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas. Il ministero ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore sei persone sono morte di fame e malnutrizione, tra cui due minorenni, portando il numero dei decessi per malnutrizione dall’inizio della guerra a 393, di cui 140 minori. Secondo il ministero, dall’inizio della guerra, 64.522 persone sono state uccise dal fuoco delle Idf nella Striscia di Gaza e 163.096 sono rimaste ferite.

