Mo: ministero Salute Gaza, 72 palestinesi uccisi e 314 feriti a Gaza nell’ultimo giorno

Gaza, 8 ago. Settantadue palestinesi sono stati uccisi e 314 feriti a Gaza nell’ultimo giorno. Lo riferisce il ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas, precisando che gli ospedali di Gaza hanno registrato quattro nuovi decessi per fame nelle ultime 24 ore, portando il numero totale delle morti correlate alla malnutrizione dall’inizio della guerra israeliana a 201, tra cui 98 minorenni.

Nell’ultimo giorno, 16 palestinesi sono stati uccisi e altri 250 sono rimasti feriti mentre chiedevano aiuti a Gaza. Il numero totale di coloro che sono rimasti uccisi nei siti di distribuzione degli aiuti sale così a 1.772. Altri 12.249 sono rimasti feriti. Il bilancio delle vittime palestinesi dall’inizio della guerra israeliana a Gaza è ora di 61.330, con altri 152.359 feriti.

