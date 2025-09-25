agenzia
Mo: ministero Salute Gaza, ’83 morti e 216 feriti nell’ultimo giorno’
Gaza, 25 set. Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha riferito che negli ospedali della Striscia di Gaza sono stati registrati nell’ultimo giorno 83 palestinesi uccisi e 216 feriti a causa del fuoco delle Idf nelle ultime 24 ore. Sette delle persone uccise e 50 dei feriti sono stati colpiti mentre attendevano gli aiuti umanitari. Dall’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, sono stati uccisi 65.427 palestinesi e 167.376 sono rimasti feriti.
