agenzia

Beirut, 1 ago. Il ministro degli Esteri britannico David Lammy e il segretario alla Difesa John Healey hanno incontrato funzionari libanesi come parte degli sforzi diplomatici per allentare le tensioni nella regione. Lo ha riferito il quotidiano del Qatar The New Arab.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA