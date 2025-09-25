Mo: Mollicone, ‘da governo serietà e pragmatismo su Gaza e difesa confini Nato’

agenzia

Roma, 25 set.-“Complimenti al ministro Crosetto per la tempestività della sua azione di ieri notte di assistenza e di tutela delle imbarcazioni, con la presenza di molti cittadini italiani, dirette verso i confini di un teatro di guerra e della sua comunicazione di questa mattina alle camere. C’è un’opposizione che occupa i banchi del Parlamento e fa sit-in davanti a Montecitorio e c’è un esecutivo che, con pragmatismo e serietà, sta agendo per alleviare la crisi umanitaria a Gaza. L’Italia si conferma il primo Paese occidentale, più degli altri Stati europei messi assieme, ad aver organizzato il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia. Auspichiamo che gli aiuti sulla Flotilla siano consegnati a Cipro per poterli far arrivare, in tempi certi e grazie alle vie diplomatiche, alle persone che ne hanno bisogno. Senza propaganda e senza strumentalizzazioni.” Così il deputato di Fratelli d’Italia e componente del gruppo interparlamentare Italia-Usa Federico Mollicone, sull’informativa urgente del governo italiano sugli attacchi alla Flotilla e sulla situazione sul fronte orientale europeo.