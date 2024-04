Mo: Montaruli (Fdi), ‘Atenei tempio confronto non fortino prepotenza’

agenzia

Roma, 26 mar. “Il bando Maeci Italia Israele è diventato per la sinistra solo il pretesto dietro cui nascondere una violenza inaccettabile che ormai caratterizza i collettivi e che non può trovare nessun tipo di accondiscendenza. Da Torino ai fatti della Sapienza stiamo assistendo ad un copione estremista e pericoloso che ha come primo obiettivo delegittimare le Forze dell’Ordine e tenere sotto scacco le istituzioni accademiche trasformando gli atenei da tempio del confronto a fortino della prepotenza”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.